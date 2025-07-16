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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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138
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Росія випустила серію дронів по Україні: названа траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 16 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

  • Черкащина: БпЛА - на Умань, Черкаси, Смілу, Канів, Жашків. 

  • Полтавщина: БпЛА - в районі Липової Долини, Гадяча, Семенівки та Лубнів.  

  • Кіровоградщина: БпЛА - повз Петрове на Кропивницький. Також БпЛА - в районі Новоукраїнки.

  • Одещина: БпЛА - курсом на Вилкове, Ізмаїл, Болград. 

  • Дрон - на межі Житомирщини та Рівненщини.

Нагадаємо, що росіяни рухаються вперед: стало відомо, де просунувся ворог.

Аналітики повідомили, куди рухається ворог.

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