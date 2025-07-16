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Росія випустила серію дронів по Україні: названа траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 16 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Черкащина: БпЛА - на Умань, Черкаси, Смілу, Канів, Жашків.
Полтавщина: БпЛА - в районі Липової Долини, Гадяча, Семенівки та Лубнів.
Кіровоградщина: БпЛА - повз Петрове на Кропивницький. Також БпЛА - в районі Новоукраїнки.
Одещина: БпЛА - курсом на Вилкове, Ізмаїл, Болград.
Дрон - на межі Житомирщини та Рівненщини.
Нагадаємо, що росіяни рухаються вперед: стало відомо, де просунувся ворог.
Аналітики повідомили, куди рухається ворог.