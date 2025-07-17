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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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80
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Росія випустила серію дронів по Україні: названа траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 17 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Щодо руху ворожих ударних БпЛА:

1. БпЛА у центральній частині Запорізької області, курс північний;

2. БпЛА у південно-східній частині Дніпропетровщини, курс північно-західний;

3. БпЛА в районі Дніпровського водосховища, курс західний.

  • БпЛА наближаються до Нікополя з півдня.

  • Ворожі БпЛА в районі Синельникове (Дніпропетровщина), курс західний;

  • БпЛА в районі Ізюма, курс південно-західний;

  • Ще БпЛА на межі Донецької та Харківської областей, курс західний.

Нагадаємо, минулої ночі Росія запустила протягом ночі 400 безпілотників та одну балістичну ракету, спрямовані переважно на енергетичну інфраструктуру.

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