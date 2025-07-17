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Росія випустила серію дронів по Україні: названа траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 17 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Щодо руху ворожих ударних БпЛА:
1. БпЛА у центральній частині Запорізької області, курс північний;
2. БпЛА у південно-східній частині Дніпропетровщини, курс північно-західний;
3. БпЛА в районі Дніпровського водосховища, курс західний.
БпЛА наближаються до Нікополя з півдня.
Ворожі БпЛА в районі Синельникове (Дніпропетровщина), курс західний;
БпЛА в районі Ізюма, курс південно-західний;
Ще БпЛА на межі Донецької та Харківської областей, курс західний.
Нагадаємо, минулої ночі Росія запустила протягом ночі 400 безпілотників та одну балістичну ракету, спрямовані переважно на енергетичну інфраструктуру.