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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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244
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Росія випустила серію дронів по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 1 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Щодо руху ворожих ударних БпЛА є оновлення інформації щодо польоту російських безпілотників:

1. БпЛА на півдні Київщини, курс - північний/північно-західний;

2.  БпЛА на північному сході Харківщини, курс - південний;

3. БпЛА на заході від м.Харкова, курс - південний.

Нагадаємо, комбінована атака 31 липня показала, що удари Росії спрямовані на знищення українських міст, зокрема і Києва, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

На жаль, кількість постраждалих у Києві через атаку 31 липня постійно зростає. Серед них — п’ятимісячна дівчинка.

Відомо про загибель двох дітей. Зокрема, 6-річного хлопчика. РФ маленького українського каратиста Матвійка Марченка.

У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

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