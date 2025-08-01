- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 244
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія випустила серію дронів по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 1 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Щодо руху ворожих ударних БпЛА є оновлення інформації щодо польоту російських безпілотників:
1. БпЛА на півдні Київщини, курс - північний/північно-західний;
2. БпЛА на північному сході Харківщини, курс - південний;
3. БпЛА на заході від м.Харкова, курс - південний.
Нагадаємо, комбінована атака 31 липня показала, що удари Росії спрямовані на знищення українських міст, зокрема і Києва, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.
На жаль, кількість постраждалих у Києві через атаку 31 липня постійно зростає. Серед них — п’ятимісячна дівчинка.
Відомо про загибель двох дітей. Зокрема, 6-річного хлопчика. РФ маленького українського каратиста Матвійка Марченка.
У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.