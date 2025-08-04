ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

Росія випустила серію дронів по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 4 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Щодо руху ворожих ударних БпЛА є оновлення інформації щодо польоту російських безпілотників:

1. БпЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний.

2.  БпЛА на сході та в центральній частині Чернігівщини, курс -південно-західний.

3. БпЛА на південному заході Харківщини, курс - західний.

4. БпЛА на північному заході Полтавщини, курс - західний/південно-західний.

5. БпЛА на сході Черкащини, курс - західний.

6. БпЛА на південному сході Кіровоградщини, курс - західний/південно-західний.

  • Декілька груп ворожих ударних БпЛА з Чернігівщини курсом на північ Київщини.

  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини в напрямку Кам'янського водосховища.

  • БпЛА на сході Харківщини, курс - західний (вектор - м.Чугуїв).

  • Нові групи ворожих БпЛА заходять на Харківщину з ТОТ та Сумщину з Білгородщини.

  • Увага! м.Харків! У вашому напрямку БпЛА зі сходу! Перебувайте у безпечних місцях!

  • Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами у ніч проти 3 серпня.

А раніше, 31 липня, столицю атакували нові реактивні БпЛА.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie