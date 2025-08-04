- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 224
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія випустила серію дронів по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 4 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Щодо руху ворожих ударних БпЛА є оновлення інформації щодо польоту російських безпілотників:
1. БпЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний.
2. БпЛА на сході та в центральній частині Чернігівщини, курс -південно-західний.
3. БпЛА на південному заході Харківщини, курс - західний.
4. БпЛА на північному заході Полтавщини, курс - західний/південно-західний.
5. БпЛА на сході Черкащини, курс - західний.
6. БпЛА на південному сході Кіровоградщини, курс - західний/південно-західний.
Декілька груп ворожих ударних БпЛА з Чернігівщини курсом на північ Київщини.
БпЛА на півночі Дніпропетровщини в напрямку Кам'янського водосховища.
БпЛА на сході Харківщини, курс - західний (вектор - м.Чугуїв).
Нові групи ворожих БпЛА заходять на Харківщину з ТОТ та Сумщину з Білгородщини.
Увага! м.Харків! У вашому напрямку БпЛА зі сходу! Перебувайте у безпечних місцях!
Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.
Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами у ніч проти 3 серпня.
А раніше, 31 липня, столицю атакували нові реактивні БпЛА.