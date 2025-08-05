Росія випустила серію дронів по Україні: озвучена траєкторія руху

ППО / © ТСН.ua

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У ніч проти 5 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Щодо руху ворожих ударних БпЛА є оновлення інформації щодо польоту російських безпілотників:

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Конотоп - БпЛА у напрямку міста.

БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину

Полтавська обл (.Миргородський р-н) - загроза ударних БпЛА.

Нагадаємо, що в результаті масованої атаки ворога на столицю вночі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.