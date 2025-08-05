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Росія випустила серію дронів по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 5 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Щодо руху ворожих ударних БпЛА є оновлення інформації щодо польоту російських безпілотників:
Конотоп - БпЛА у напрямку міста.
БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину
Полтавська обл (.Миргородський р-н) - загроза ударних БпЛА.
Нагадаємо, що в результаті масованої атаки ворога на столицю вночі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.