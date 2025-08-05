ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Росія випустила серію дронів по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 5 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Щодо руху ворожих ударних БпЛА є оновлення інформації щодо польоту російських безпілотників:

  • Конотоп - БпЛА у напрямку міста.

  • БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину

  • Полтавська  обл (.Миргородський  р-н) - загроза ударних БпЛА.

Нагадаємо, що в результаті масованої атаки ворога на столицю вночі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie