Укрaїнa
468
1 хв

Росія випустила серію дронів по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 23 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Щодо руху ворожих ударних БпЛА є оновлення інформації щодо польоту російських безпілотників:

  • Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід (Павлоград).

  • Декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.

  • Декілька груп БпЛА на Донеччині (Покровський район).

  • Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Харківщину з півночі.

  • Сумщина - загроза ударних БпЛА.

Нагадаємо, 6 серпня до Білорусі прибув перший ешелон з російськими військовими і технікою. Українська розвідка та прикордонна служба відстежують чисельність особового складу та озброєння, яке Москва може залучити до військових навчань «Захід–2025».

Проте відомо, що під час навчань ворог може відпрацювати застосування ядерної зброї та «Орешніка».

«Від 12 до 16 вересня, коли триватиме активна фаза цих навчань, буде найбільший ризик. Під час активної фази також можуть залучати і бронетехніку», — наголосив Андрій Демченко, речник ДПСУ.

