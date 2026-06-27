Росія вивела на фронт новий небезпечний дрон: "Флеш" розкрив деталі

Російський дрон «Дельта» / © Ростех

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Російські війська почали використовувати на фронті новий реактивний безпілотник — це, ймовірно, версія дрона «Дельта». Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов розкрив технічні характеристики ворожої новинки.

Про це він написав у Мережі.

«Пам’ятаєте, я розповідав вам про дешевий реактивний БПЛА ворога, який почав використовуватися на фронтах. Є думка, що це реактивна версія БПЛА „Дельта“, — йдеться в заяві Бескрестнова.

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За словами радника міністра оборони, заявлені характеристики цього дрона:

дальність ураження до 200 км,

тривалість польоту до 50 хв.,

швидкість до 280 км/год.

Водночас «Флеш» зазначив, що наразі трофейних зразків у розпорядженні немає, тому остаточно підтвердити ці параметри поки що неможливо.

Нагадаємо, Росія нарощує використання реактивних БпЛА, які, попри високу швидкість, мають суттєві недоліки. За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, реактивний двигун потребує багато пального, що обмежує дальність польоту та вагу бойової частини. Хоча ворог намагається вдосконалити ці характеристики, такі безпілотники залишаються дорогим компромісним рішенням, де швидкість досягається ціною ефективності ударів.

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