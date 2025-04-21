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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп

Росія використовує "Калібри" під час масованих ударів по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Чорне море

Чорне море / © armyinform.com.ua

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Азовського моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор. 

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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