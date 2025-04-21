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Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп
Росія використовує "Калібри" під час масованих ударів по Україні.
У Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.