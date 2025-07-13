Росія вийшла на новий рівень ударів "Шахедами": Зеленський про повітряний терор

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

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Російська терористична армія під час повітряних ударів по Україні намагається застосовувати близько трьохсот «Шахедів».

Про це повідомив у своєму вечірньому зверненні у суботу, 12 липня, президент України Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни застосовують «специфічну тактику терору», завдаючи ударів концентровано по певних містах чи регіонах.

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«Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 „шахедів“. У ніч на суботу було 339 „шахедів“. Уже ближче до вечора сьогодні знову повітряні тривоги, знов „шахеди“ в небі», — зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що значну частину ворожих безпілотників збивають підрозділи української ППО, але, на жаль, не всі.

«Російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів — імітаторів „шахедів“ у кожному своєму ударі. Завдання цих дронів — перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття „шахедів“. Це їхній свідомий і підлий терор», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ксперт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.

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