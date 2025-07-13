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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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87
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Росія вийшла на новий рівень ударів "Шахедами": Зеленський про повітряний терор

Ворог завдає концентрованих ударів по певних містах та регіонах нашої держави.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака Шахедів

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

Російська терористична армія під час повітряних ударів по Україні намагається застосовувати близько трьохсот «Шахедів».

Про це повідомив у своєму вечірньому зверненні у суботу, 12 липня, президент України Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни застосовують «специфічну тактику терору», завдаючи ударів концентровано по певних містах чи регіонах.

«Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 „шахедів“. У ніч на суботу було 339 „шахедів“. Уже ближче до вечора сьогодні знову повітряні тривоги, знов „шахеди“ в небі», — зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що значну частину ворожих безпілотників збивають підрозділи української ППО, але, на жаль, не всі.

«Російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів — імітаторів „шахедів“ у кожному своєму ударі. Завдання цих дронів — перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття „шахедів“. Це їхній свідомий і підлий терор», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ксперт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.

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