"Росія вже 4 роки перебуває у стані поразки": експерт назвав два сценарії закінчення війни в Україні

Війни значно рідше завершуються чіткою перемогою однієї сторони та поразкою іншої, ніж це прийнято уявляти. Найчастіше фіналом стає взаємна поразка, коли всі учасники виходять із конфлікту ослабленими. Саме в цьому полягає одна з головних загроз і для України, і для Росії.

Про це в інтерв’ю Юлії Бориско розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар.

Експерт пояснює, що у масовій свідомості домінує спрощена модель війни — переможець і переможений. Вона сформована досвідом Другої світової війни, яка насправді була радше винятком з історичних правил. У більшості ж конфліктів програють усі сторони, і саме такий сценарій є найбільш імовірним.

«Більшість війн закінчуються взаємною поразкою. Переважна більшість війн закінчується не так, що одна сторона здобула перемогу, а інша зазнала поразки. У нас в голові якраз така картинка. Це тому, що ми всі родом з Радянського Союзу. Начиталися книжок і надивилися фільмів про Другу світову. А це якраз було так, що одна сторона здобула перемогу, інша зазнала поразки. Це виняток, рідкісний виняток. Переважна більшість війн закінчується так, що всі сторони зазнають поразки».

Як приклад Пекар наводить Першу світову війну, яка на східноєвропейських теренах не принесла перемоги жодній імперії:

«Наприклад, Перша світова на східних теренах. Чотири імперії воюють. Російська, Австро-угорська, Османська, Німецька. Хто переміг? Та ніхто не переміг. Дві розпалися, припинили існування. Одна була розгромлена, принижена і навіть платила репарації десятки років і їй було заборонено мати армію і флот. А ще одна занурилася в криваву громадянську війну. Все, всі програли. Отак закінчуються війни. Програш, програш, програш».

На цьому тлі Друга світова війна, за словами експерта, є історичним винятком, а не правилом. Саме тому нинішня війна має лише дві принципові розвилки.

«А в Другій світовій це виняток. Це рідкісний виняток, коли хтось здобув перемогу, а хтось зазнав поразки. Тобто є розвилка. Або війна закінчиться перемога–поразка, або війна закінчиться поразка–поразка», — пояснює експерт.

Пекар наголошує, що російська поразка сама по собі ще не гарантує української перемоги:

«І це означає, що російська поразка зовсім не означає української перемоги. Може бути російська поразка — українська перемога, і цього ми прагнемо. А може бути російська поразка — українська поразка».

За його словами, нині сторони воюють за різні цілі: Україна — за вихід із пастки взаємної поразки, Росія — за те, щоб затягнути Україну разом із собою.

«По суті ми зараз воюємо за те, щоби здобути перемогу, а Росія воює за те, щоб ми також зазнали поразки. Вони міняють свою поразку на нашу. Бо вони вірять, що Росія завжди відновиться, а Україна ніколи не відновиться. Ну, отакий у них міф», — каже Валерій Пекар.

Водночас експерт підкреслює: російська поразка на полі бою вже відбулася, але цього недостатньо для української перемоги.

«Це означає, що російська поразка вже є. Російську поразку завдали Сили оборони України на полі бою. Це вже доконаний факт. Але це зовсім не означає української перемоги. Росія вже чотири роки перебуває у стані поразки. А ми воюємо за те, щоб з цієї пастки вискочити».