Росія вже не досягне початкових цілей повномасштабної війни: Денисенко назвав їх

Повномасштабна війна РФ проти України триває майже 4 роки. За цей час Росія втратила будь-яку можливість досягнути трьох головних цілей, поставлених 2022 року.

Про це написав журналіст, народний депутат та ексрадник голови МВС Вадим Денисенко.

За совами Денисенка, Росія тепер не має жодного шансу:

стати третім полюсом світу;

повернути повний поліцейський контроль над пострадянським простором;

зупинити десловʼянізацію Росіі.

«Путін продовжує війну від безпорадності. Він не хоче сказати самому собі: він програв все на що він ставив», — зазначив він.

Раніше йшлося про те, що чи бажає кремліський диктатор Володимир Путін успіху України. Свою думку висловив спецпосланець президента США Кіт Келлог.

«Путін, як колишній офіцер КДБ, ніколи не зміниться. Я думаю, що у нього є мета, і те, чого ми хочемо на Заході, не обов’язково те, чого хоче він… Я не думаю, що Путін взагалі хоче успіху України», — зауважив він.