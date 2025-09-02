Росія вже нищить енергетику України: атаки на газову галузь і підстанції — оглядач

Дрони / © ТСН.ua

Росіяни продовжують методично бити по енергетиці України. Мова не лише про генерацію, а й про газову промисловість, яка прямо впливає на виробництво електроенергії. Днями ворожі дрони та ракети атакували підстанції у Сумах, Дніпрі та Херсоні, спричинивши перебої та пошкодження інфраструктури.

Про це інформує 2 вересня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

Експерти наголошують: найближчі місяці ворог зосередиться на масованих ударах саме по системі генерації та розподілу електроенергії. Це означає, що зима буде надзвичайно важкою.

Уряд має забезпечити належні запаси газу, захистити підстанції та підготувати резерви для газової та електроенергетичної інфраструктури. Водночас багато залежатиме від ефективності системи протиповітряної оборони.

Якщо тенденція переведення підрозділів ППО — включно з дронами-перехоплювачами — у піхоту збережеться, ризики для енергосистеми суттєво зростуть.

Українці вже готуються до нових викликів зими, розуміючи, що ворог прагнутиме максимально тиснути на енергетичний сектор.