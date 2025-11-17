Армія РФ / © Associated Press

Росія вже веде проти Європи гібридну війну — питання лише, коли вона стане відкритою.

Такою думкою поділився військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі КИЇВ24.

«Для РФ те, що вона робить зараз у Європі, — це вже війна. Асиметрична, нелінійна, гібридна — називайте як завгодно. Але вона триває», — наголосив аналітик.

Ступак зазначив, що на праці Ісерсона часто посилається начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, що ще раз підтверджує: сучасна російська стратегія будується на концепції непомітного, поступового втягування противника у конфлікт.

Військовий аналітик також звернув увагу на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який припустив, що Європа може переживати своє «останнє мирне літо».

Тим часом Єврокомісія наразі передбачає, що війна РФ проти України має завершитися наприкінці 2026 року. Це випливає з планування фінансової допомоги для України на 2026–2027 роки.