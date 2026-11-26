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На світанку 26 листопада армія Росії атакувала Харків ударними безпілотниками. Сталось влучання у багатоповерхіву.

Що відомо про атаку на обласний центр — читайте на сайті ТСН.ua.

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Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по житловому будинку у Новобаварському районі. На місці виникла пожежа, зокрема загорілася квартира на 15-му поверсі.

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Крім того, зафіксовано ще одне влучання у Холодногірському районі Харкова. Наслідки цього удару уточнюються.

Що відомо про жертв

За словами мера, є інформація про людей, заблокованих під завалами будинку в Новобаварському районі.

За даними влади, наразі відомо про трьох постраждалих. Станом на 07:15 кількість жертв зросла до двох.

«Ще одне тіло загиблої людини знайдено у квартирі, куди влетів ворожий „Шахед“, — повідомив Терехов.

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Нагадаємо, кілька днів тому РФ також атакувала Харків - «приліт» був також по багатоповерхівці, але у Шевченківському районі. Безпілотник влучив у другий поверх житлової будівлі. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

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