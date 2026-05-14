Російський дрон / © ГУР Міноборони

Реклама

Російські окупанти здійснили тривалу комбіновану далекобійну атаку з використанням значної кількості дронів та ракет, які були накопичені за останній час.

Росіяни за добу випустили по Україні 1,4 тисячі дронів, Defense Express розбирався, чи можуть вони тримати такий темп далі.

Цей удар, цілями якого стала критична інфраструктура та житлові будинки, розпочався вчора зранку, 13 травня, коли великі групи БпЛА з північного та південного напрямків почали атаку України.

Реклама

За вчорашній день, відповідно до звіту командування Повітряних сил, з 08:00 по 18:30 загалом було зафіксовано 753 далекобійних БпЛА різних типів, включно із «Шахедами», їх реактивними версіями, а також дронами-імітаторами.

А вже надвечір ворог запустив нові групи «Шахедів» з північно-східного та південного напряму, а також розпочав ракетний обстріл з основним напрямом на Київ. Відповідно до сьогоднішнього (14 травня) звіту, станом на 08:00, було зафіксоване використання 675 дронів, включно з хибними цілями, а також 3 Х-47М2 «Кинжал», 18 балістичних ракет, 35 крилатих ракет Х-101.

Таким чином, за першу добу такої атаки ворог загалом використав 1428 дронів різних типів. З них загалом було збито та подавлено 1362 — 95%, а також 82% крилатих ракет Х-101 та 66% балістичних ракет, з яких не всі були направлені на Київ.

У четвер зранку до України знову летіли чергові групи «Шахедів» з північного та південних напрямків. У зв’язку з чим, ключовим питанням може бути тривалість цієї далекобійної атаки.

Реклама

Для цього можна подивитися темпи застосування далекобійних дронів ворогом за останній час. Відповідно до звітів Командування повітряних сил з початку 2026 року:

січень: 4,4 тисяч, середньодобовий темп — 143

лютий: 5 тисяч, середньодобовий темп — 180

березень: 6,1 тисячі, середньодобовий темп — 197

квітень: 7,2 тисячі, середньодобовий темп — 240

За перші 13 днів травня, до початку тривалої комбінованої атаки: 2,4 тисячі, середньодобовий темп — 184.

І вже цього зменшення темпу було достатньо для отримання резерву у мінімум 730 дронів, якщо брати квітневий показник. А разом зі збільшеним поточним виробництвом, яке може дозволити використовувати близько 280 одиниць на добу, це цілком пояснює можливість ворога запустити 1,4 тисячі далекобійних БПЛА різних типів за 24 години. Однак це не означає можливість постійно підтримувати такий темп.

Водночас варто враховувати, що для продовження багатодобової атаки РФ може застосовувати не лише дрони, а й ракетне далекобійне озброєння, використання якого не було меншим за оціночні темпи виробництва. Більше того, під час останньої атаки не використовувались крилаті ракети «Калибр», а також «Искандер-К», які можуть бути застосовані найближчим часом разом із меншою кількістю далекобійних БПЛА та хибних цілей.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Росія другий день масовано б’є по Україні. Цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування. Загалом було випущено 731 засіб повітряного нападу. Сили ППО знищили 41 ракету та 652 безпілотники.

Новини партнерів