Росія заборонила проїзд електромобілів Кримським мостом: Плетенчук пояснив причину

Кримський міст

В Росії заборонили й не пропускають електромобілі через Кримський міст. Росія вдалася до таких безпекових заходів, адже, в батареях цих автомобілів можна легко сховати велику кількість вибухівки.

Про це в етері «Еспресо» розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Я називаю Кримський міст імперською пуповиною, якою вони намагаються звʼязати наш Крим з тілом помираючої Московії. Звісно, станом на зараз Кримським міст для росіян має більше символізму, аніж практичного значення. Так, вони можуть заїжджати по ньому в Крим, але електромобілі вже не запускають», — розповів Плетенчук.

Речник зауважив, що зруйнувати Кримський міст лише пошкодивши його буде складно. Він додав, що дефіцитні ракети набагато ефективніше використовувати по військових обʼєктах РФ, щоб знизити їхній потенціал на полі бою.

«Головно причиною такого рішення є страх. Адже, вони бояться, що в батареях електромобіля можна заховати велику кількість вибухівки. Сама батарея важка й велика, а відтак складно знайти вибухівку в них. В принципі, це їхні заходи безпеки», — пояснив він.

За даними Плетенчука, вантажівки, які заходять на Кримський міст, теж нібито не пускають. Потяги з пальним та важким озброєнням теж вже не пропускають через Кримський міст.

«Це складна гідротехнічна споруда і він дійсно має високий коефіцієнт міцності й прямими пошкодженнями його складно зруйнувати. І використовувати дефіцитні боєприпаси, які можна набагато ефективніше застосувати, не логічно», — додав він.

Нагадаємо, 3 червня СБУ здійснила успішну атаку на Кримський міст, замінувавши його опори з підводного боку. Для підриву було використано понад 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Цього ж дня біля переправи пролунали повторні вибухи.

Тоді ж військовий експерт Антон Міхненко заявив, що після ударів Кримський міст більше не може активно використовуватися росіянами для залізничної та автомобільної логістики. Через пошкодження і постійну загрозу атак окупанти змушені перекидати техніку і зброю поромами, а сам міст виконує лише символічну роль.