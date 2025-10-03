Росія заявляє про захоплення села у Запорізькій області: у ЗСУ прокоментували

Солдат РФ.

Агресорка Росія поширила заяву про нібито захоплення населеного пункту Вербове у Запорізькій області. Ця інформація не відповідає дійсності. Село перебуває під контролем 110-ї ОМБр.

Про це заявила 110 окрема механізована бригада у Telegram.

За даними військових, до Вербового проникла диверсійно-розвідувальна група росіян. Саме вона намагалася зняти постановочне відео з встановленням триколора країни-агресорки. Окупанти були знищені підрозділами 110 бригади.

"Хлопці зайшли до села, знищили залишки противника й зачистили населений пункт", - йдеться у повідомленні.

Також у заяві наголошують, що інформація, поширена на ресурсі DeepState, не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, жителів Запоріжжя закликали виїхати, щоб перечекати осінній наступ РФ. Ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що росіяни хочуть влаштувати жителям Запоріжжя такий терор, як це зробили у Херсоні та прибережних громадах Херсонщини.

Нагадаємо, у у вересні темпи окупації росіян на фронті впали майже вдвічі. Армія РФ змогла захопити 259 квадратних кілометрів. Це найнижчий показник від травня. Аналітики DeepState наголошують, що наразі найпроблемнішим є Новопавлівський напрямок.

