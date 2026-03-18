Росія захоплює Білорусь: у ISW попередили про загрозу для Мінська

Прапори Білорусі та Росії

Росія продовжує зміцнювати контроль над Білоруссю. Так, використовуються механізми Союзної держави для фактичної анексії.

Про це пишуть аналітики ISW.

Який план вигадав Кремль щодо Білорусі

17 березня Державна дума РФ ратифікувала угоду про взаємне виконання судових рішень із Білоруссю, підписану ще в грудні 2024 року та ратифіковану Мінськом у середині 2025-го. Документ дозволяє кожній державі виконувати судові рішення у цивільних та кримінальних справах іншої сторони, що фактично надає російським правоохоронцям юрисдикцію на території Білорусі.

«Така політика підриває суверенітет Білорусі та є тривожним прогресом у зусиллях Кремля щодо фактичної анексії Білорусі», — зазначають аналітики ISW.

ISW підкреслює, що оцінки аналітиків базуються виключно на загальнодоступній інформації, включно з російськими, українськими та західними репортажами, соцмережами та комерційними супутниковими знімками, без доступу до секретних матеріалів.

Раніше Зеленський заявив, що Україна може говорити про нормалізацію відносин із Білорусюю. Ключова умова: якщо з її території не буде запусків ракет по Україні. Він наголосив, що мир можливий лише за повної поваги до суверенітету та припинення ворожих дій. Зеленський додав, що білоруський народ не починав війни, і Україна була б відкрита до адекватних відносин за відповідних умов. Зеленський також підкреслив важливість повної зупинки атак із білоруської території перед будь‑якими переговорами.