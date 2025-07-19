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Росія запустила низку безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України: оголошена повітряна тривога
У ніч проти 19 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Нові групи ворожих ударних БпЛА в напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.
Увага! м.Луцьк! У вашому напрямку БпЛА зі сходу.
Повторі пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
Групи ворожих БпЛА в напрямку Одеси.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА станом на 00:24
1. БпЛА на сході, південному заході та півдні Сумщини, курс - південно-західний/південний/західний;
2. БпЛА на південному заході та південному сході Чернігівщини, курс - південно-західний/південний;
3. БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний;
4. БпЛА на сході та на півдні Київщини, курс - західний/південно-західний;
5. БпЛА на Житомирщині, курс - західний/південно-західний;
6. БпЛА в центральній частині Миколаївщини, курс - західний;
7. БпЛА на сході Черкащини, курс - південно-західний;
8. БпЛА на сході Рівненщині, курс - західний/південно-західний;
9. БпЛА на півночі Хмельниччини, курс - південно-західний;
10. БпЛА на м.Житомир зі сходу!
11. БпЛА на м.Одесу з північного заходу та акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки
Наразі повітряна тривога триває.