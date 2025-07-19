Росія запустила низку безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Дрон / © ТСН.ua

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Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 19 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Щодо руху ворожих ударних БпЛА:

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Нові групи ворожих ударних БпЛА в напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.

Увага! м.Луцьк! У вашому напрямку БпЛА зі сходу.

Повторі пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

Групи ворожих БпЛА в напрямку Одеси.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА станом на 00:24

1. БпЛА на сході, південному заході та півдні Сумщини, курс - південно-західний/південний/західний;

2. БпЛА на південному заході та південному сході Чернігівщини, курс - південно-західний/південний;

3. БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний;

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4. БпЛА на сході та на півдні Київщини, курс - західний/південно-західний;

5. БпЛА на Житомирщині, курс - західний/південно-західний;

6. БпЛА в центральній частині Миколаївщини, курс - західний;

7. БпЛА на сході Черкащини, курс - південно-західний;

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8. БпЛА на сході Рівненщині, курс - західний/південно-західний;

9. БпЛА на півночі Хмельниччини, курс - південно-західний;

10. БпЛА на м.Житомир зі сходу!

11. БпЛА на м.Одесу з північного заходу та акваторії Чорного моря.

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Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

Наразі повітряна тривога триває.