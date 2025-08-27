Росія запустила низку безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 27 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Щодо руху ворожих ударних БпЛА:

Група "шахедів" - курсом на Суми!

Кілька груп "шахедів" з південного сходу - на схід Дніпропетровщини, північ Донеччини!

Самар (Дніпропетровщина) - вибухи - моніторингові канали.

Група "шахедів" на півночі Донеччини - курсом на північний захід.

Група "шахедів" на півдні Харківщини - курсом на північ.

Група "шахедів" у центрі Харківщини - курсом на Харків.

"Шахеди" на заході Харківщини - курсом на Дніпропетровщину.

Група "шахедів" на півночі Дніпропетровщини - курсом на Полтавщину.

"Шахеди" на сході Сумщини - курсом на захід.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині та у ще 11 областях України сигнал повітряної тривоги оголошуватимуть не по всій області, а лише по окремих районах.