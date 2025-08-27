ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
41
1 хв

Росія запустила низку безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України: оголошена повітряна тривога

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 27 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • Група "шахедів" - курсом на Суми!

  • Кілька груп "шахедів" з південного сходу - на схід  Дніпропетровщини, північ Донеччини!

  • Самар (Дніпропетровщина) - вибухи - моніторингові канали.

  • Група "шахедів" на півночі Донеччини - курсом на північний захід.

  • Група "шахедів" на півдні Харківщини - курсом на північ.

  • Група "шахедів" у центрі Харківщини - курсом на Харків.

  • "Шахеди" на заході Харківщини - курсом на Дніпропетровщину.

  • Група "шахедів" на півночі Дніпропетровщини - курсом на Полтавщину.

  • "Шахеди" на сході Сумщини - курсом на захід.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині та у ще 11 областях України сигнал повітряної тривоги оголошуватимуть не по всій області, а лише по окремих районах.

