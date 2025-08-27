- Дата публікації
Росія запустила низку безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України: оголошена повітряна тривога
У ніч проти 27 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Група "шахедів" - курсом на Суми!
Кілька груп "шахедів" з південного сходу - на схід Дніпропетровщини, північ Донеччини!
Самар (Дніпропетровщина) - вибухи - моніторингові канали.
Група "шахедів" на півночі Донеччини - курсом на північний захід.
Група "шахедів" на півдні Харківщини - курсом на північ.
Група "шахедів" у центрі Харківщини - курсом на Харків.
"Шахеди" на заході Харківщини - курсом на Дніпропетровщину.
Група "шахедів" на півночі Дніпропетровщини - курсом на Полтавщину.
"Шахеди" на сході Сумщини - курсом на захід.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині та у ще 11 областях України сигнал повітряної тривоги оголошуватимуть не по всій області, а лише по окремих районах.