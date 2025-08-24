- Дата публікації
Росія запустила низку ударних дронів по Україні: озвучена траєкторія польоту
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 24 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Групи ворожих ударних БпЛА зміни та рухаються північніше Кам'янського у напрямку Кременчука;
Інші групи ударних БпЛА на Харківської та Дніпропетровської областей, курс західний (Кременчук);
Ворожий БпЛА на Харківщині, курс північно-західний.
Нові ворожі ударні БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу.
Раніше міськрада Краматорська повідомила, що 22 серпня російська авіація скинула 41 бомбу на місто. Бомбардуваннями розбито до 60 житлових будинків, пошкоджено магазини, лінії електропередач та звʼязку.
Нагадаємо, 20 серпня російська терористична армія запустила по місту Костянтинівка на Донеччині 8 ракет із реактивної системи залпового вогню «Смерч».