Росія запустила по Україні авіаційні ракети з Криму, є «прильоти»: де і що досі летить

Атака РФ.

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Вночі проти 15 липня армія РФ вдарила по Україні двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також запустила 122 ударні безпілотники. На ранок атака досі триває.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, росіяни запустили ракети із повітряного простору тимчасово анексованого Криму. Безпілотники Shahed, зокрема реактивні, Гербера, Італмас та дрони-імітаторами типу «Пародія»летіли з кількох напрямків — Курська, Орла, Міллерово (РФ), окупованого Донецька, а також Гвардійського, що в Криму.

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Протиповітряною обороною було збито/подавлено 101 безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 18 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.

Вранішня атака РФ

Повітряні сили повідомили, що російська атака далі триває. У повітряному просторі країни є декілька БпЛА. Зокрема, дрони, які тримають курс на Одеську область, фіксують в акваторії Чорного моря.

Також безпілотники рухаються у напрямку Запоріжжя з півдня і у напрямку Опішні на Полтавщині з півночі. Крім того, росіяни запустили КАБи на Сумщині.

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Мапа тривог станом на 09:15 середи, 15 липня.

Удари РФ зранку 15 липня — що відомо

Зранку армія РФ вдарила ракетами по житлових будинках в Одесі. Під час повітряної тривоги, яка тривала від 06:56 до 07:18, у місті сталися вибухи. Відомо про щонайменше трьох загиблих, а також трьох травмованих місцевих мешканців.

Окрім того, стався «приліт» по АЗС в одній з тилових областей - Житомирській.

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