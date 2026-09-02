Росія запустила по Україні балістику та 174 дрони: скільки цілей збила ППО

Ракетно-дронова атака по Україні / © ТСН

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У ніч проти 2 вересня російська армія завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. Основними напрямками ворожої атаки стали Одеська та Київська області. Сили ППО змогли збити та подавити більшість повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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У ніч проти 2 вересня російські війська вкотре здійснили масовану атаку по території України. Обстріл розпочався ще о 18:00 1 вересня.

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Для ударів окупанти застосували:

2 балістичні ракети «Іскандер-М» із окупованого Криму,

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем,

174 ударні дрони типу «Шахед», S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Близько половини запущених ударних безпілотників були реактивними. Дрони ворог запускав із напрямків Орла, окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Основними напрямками ворожої атаки стали Одещина та Київщина.

За попередньою інформацією, станом на ранок українська ППО знищила або придушила 141 ворожу ціль:

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3 «Бандеролі»;

138 БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних дронів на 16 локаціях. Ще на чотирьох місцях виявили падіння збитих цілей та їхніх уламків. Частина ворожих засобів ураження не досягла визначених цілей.

Російська атака продовжується — у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА. Українців закликають не нехтувати правилами безпеки.

Атака на Україну 2 вересня — які наслідки

Ворог 2 вересня атакував Київщину, вдаривши по складах у Бучанському районі, де спалахнула сильна пожежа. Через обстріл цивільної інфраструктури також пошкоджено житлові будинки у Бучанському та Броварському районах, склад у Бориспільському районі. Двоє людей отримали поранення.

Зранку під час повітряної тривоги через атаку російських реактивних БпЛА у передмісті Києва пролунали вибухи та спалахнула сильна пожежа.

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Вночі проти 2 вересня Одеса зазнала масованої ворожої атаки, яка тривала понад чотири години. Поранені вісім людей, зокрема дитина. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок із руйнуванням квартир на кількох поверхах, вибито вікна в сусідніх будинках, пошкоджено автомобілі, офіси та два навчальні заклади.

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