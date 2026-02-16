Росія запустила по Україні чотири "Циркони" з Криму: що відомо

РФ тестує ракету «Циркон» на українцях / © Associated Press

Реклама

У ніч проти понеділка, 16 лютого, російська армія атакувала Україну чотирма протикорабельними ракетами «Циркон», балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 62 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено дві ракети «Циркон».

Реклама

Куди летіли ракети «Циркон»

Уночі в Києві та більшості областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Моніторингові Telegram-канали писали про ракету «Циркон» курсом на Київщину. Ймовірною ціллю була підстанція Рівненської АЕС.

Що потрібно знати про російську ракету «Циркон»

Російська ракета «Циркон» — це гіперзвукова крилата ракета з прямоточним повітряно-реактивним двигуном, розроблена «НВО машинобудування» для ВМФ Росії.

Ці ракети можуть розвивати швидкість від 6 до 8 Маха. Більшість західних джерел стверджують, що радіус ракети становить від 500 до 750 кілометрів, залежно від профілю польоту. Вона використовує інерційну навігацію (INS), супутникове коригування (ГЛОНАСС), радіолокаційну головку наведення на кінцевій фазі польоту і, можливо, ІЧ-наведення для розпізнавання силуетів кораблів.

Реклама

Комплекс головки самонаведення досі на етапі розробки й експериментального тестування, про що свідчать збої при перших запусках.

«Циркон» — це найпередовіша гіперзвукова крилата ракета, розроблена Росією. Вона становить серйозну загрозу для військово-морських сил НАТО, хоча і залишається прототипом, який все ще проходить випробування.