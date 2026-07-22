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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
340
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1 хв

Росія запустила по Україні "Іскандер" та авіаційні ракети з Криму, є "прильоти": де і що досі летить

Окупанти не припиняють терор — уночі вони випустили понад 200 ударних дронів та ракети.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ атакує Україну

РФ атакує Україну / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 22 липня росіяни знову атакували українські міста — випустили ракети та ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 1 балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над ТОТ АР Крим та 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу „Пародія“», — йдеться у повідомленні відомства.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

«Зафіксовано влучання 1 балістичної ракети Іскандер-М та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі — ворожі БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Що і куди летить ще

  • Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

  • КАБи на північ Харківщини

  • БпЛА у напрямку Шостки на Сумщині з північно-західного напрямку

  • Реактивні БпЛА у Запорізькому районі північним курсом
    Реактивний БпЛА у напрямку Очакова на Миколаївщині з Чорного моря

Нагадаємо, у ніч проти 22 липня Росія атакувала Київську область ударними дронами. Через атаку пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждали п’ятеро людей, серед них — троє дітей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
340
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