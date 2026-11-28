Росія атакує Україну безпілотниками увечері 28 листопада / © ТСН

Реклама

Увечері 28 листопада російська окупаційна армія знову атакує Україну безпілотниками різних типів. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу. За повідомленнями військових, противник застосовує як ударні дрони, так і швидкісні реактивні БпЛА.

Що відомо про повітряну атаку та в яких областях є загроза ударів — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Атака дронів на Україну 28 листопада: де оголошено повітряну тривогу

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські безпілотники фіксують одразу на кількох напрямках — на півночі, у центрі та на півдні України. Серед повітряних цілей є реактивні БпЛА, які рухаються зі значно вищою швидкістю, ніж звичайні ударні дрони.

Реклама

Мапа повітряних тривог станом на 22:33 28 листопада

За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, загроза ударів зберігається для Дніпра та Запоріжжя, а також окремих населених пунктів Чернігівської та Київської областей. Зокрема, військові повідомляли про небезпеку для Куликівки на Чернігівщині та Красятичів на Київщині.

Нагадаємо, у суботу, 28 листопада, російські безпілотники атакували Київ. У столиці загинула жінка, ще четверо людей постраждали, серед них — дитина. Пошкодження та руйнування зафіксували у Шевченківському та Солом’янському районах.

Також під ударом опинився Кременчук Полтавської області. Російський дрон влучив у двір багатоповерхівки. Внаслідок атаки загинула жінка, ще шестеро людей дістали поранення.

Новини партнерів