Росія запустила по Україні ракети і дрони з семи напрямків, є “прильоти”: де і що летить зараз

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Вночі 1 липня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Ворог застосував балістичну ракету «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету Х-59 та 151 ударні імітаційні і бойові безпілотники різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювалися з території РФ, тимчасово окупованого Криму та окупованої частини Донецької області.

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До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 07:30 українська ППО знищила або подавила 130 ворожих безпілотників, а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Водночас зафіксовано влучання 17 ударних дронів у 16 локаціях, ще на чотирьох місцях впали уламки збитих повітряних цілей. Інформація щодо місця падіння балістичної ракети уточнюється.

Станом на ранок повідомлень про постраждалих чи значні руйнування не надходило.

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У Повітряних силах наголосили, що атака триває, адже в повітряному просторі України ще перебувають ворожі безпілотники, і закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що летить зранку

Як інформують Повітряні сили, у повітряному просторі фіксується:

БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з півдня;

БпЛА на Сумщині, курс південний, повз н.п.Хотінь;

БпЛА курсом на Полтаву з півночі.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко припустив, що Росія могла тимчасово зменшити інтенсивність масованих атак, щоб накопичити ракети та дрони для нового масштабного удару. За його словами, пауза також може бути пов'язана з наслідками ударів України по російських підприємствах, які виробляють компоненти для високоточної зброї. Водночас експерт закликає не втрачати пильності, адже наступна комбінована атака може виявитися значно потужнішою за попередні.

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