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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія запустила по Україні ракети: є "приліт" у великому обласному центрі — перші деталі (мапа)

Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали місцеві жителі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Російський ракетний удар

Російський ракетний удар / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російська терористична армія завдала удару балістичною ракетою по Харкову. Влучання зафіксували у Слобідському районі міста, наразі інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Про це увечері в суботу, 17 жовтня, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

«Влучання ворожої балістики по Слобідському району», — написав мер.

За його словами, наслідки російського удару наразі встановлюють. Також є попередня інформація про поранених.

«Є інформація про постраждалих», — повідомив Терехов.

Згодом Олег Синєгубов уточнив кількість поранених і їхній стан.

«За уточненою інформацією, 66-річний та 42-річний чоловіки отримали поранення в Слобідському районі і були госпіталізовані. Надається висококваліфікована медична допомога», — повідомив начальник ОВА.

На тлі ракетної загрози повітряну тривогу червоного рівня оголошено на значній території України, за винятком західних і південних областей.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, увечері суботи, 17 жовтня, російська армія завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Наразі офіційної інформації про характер пошкоджень та можливий вплив атаки на роботу об’єкта немає.

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