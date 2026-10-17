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Росія запустила по Україні ракети: є "приліт" у великому обласному центрі — перші деталі (мапа)
Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали місцеві жителі.
Російська терористична армія завдала удару балістичною ракетою по Харкову. Влучання зафіксували у Слобідському районі міста, наразі інформацію про наслідки атаки уточнюють.
Про це увечері в суботу, 17 жовтня, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.
«Влучання ворожої балістики по Слобідському району», — написав мер.
За його словами, наслідки російського удару наразі встановлюють. Також є попередня інформація про поранених.
«Є інформація про постраждалих», — повідомив Терехов.
Згодом Олег Синєгубов уточнив кількість поранених і їхній стан.
«За уточненою інформацією, 66-річний та 42-річний чоловіки отримали поранення в Слобідському районі і були госпіталізовані. Надається висококваліфікована медична допомога», — повідомив начальник ОВА.
На тлі ракетної загрози повітряну тривогу червоного рівня оголошено на значній території України, за винятком західних і південних областей.
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.
Нагадаємо, увечері суботи, 17 жовтня, російська армія завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Наразі офіційної інформації про характер пошкоджень та можливий вплив атаки на роботу об’єкта немає.