Укрaїнa
92
2 хв

Росія запустила ШІ-фейки про "чорних вдів", які шукають стосунки лише з військовими

Центр протидії дезінформації зафіксував нову атаку ШІ-відео, спрямовану на поляризацію українського суспільства.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Кадри з ШІ-відео з жінками, які нібито шукають стосунків лише з військовими

Кадри з ШІ-відео з жінками, які нібито шукають стосунків лише з військовими / © Центр протидії дезінформації

Росія запустила нову інформаційну операцію з використанням штучного інтелекту: фейкові відео згенерованих «жінок» поширюють цинічну брехню про полювання на виплати за загиблих українських військових.

Про це повідомив український Центр протидії дезінформації.

У соціальних мережах активно ширяться відео з жінками, створеними за допомогою штучного інтелекту, які начебто заявляють, що свідомо шукають стосунки лише з військовими через можливість отримання значних державних виплат у разі загибелі чоловіків.

Такі «персонажі» розповідають вигадані історії про неодноразові шлюби під час повномасштабної війни, загибель чоловіків і регулярне отримання компенсацій.

Насправді ж феномен так званих «чорних вдів» є характерним саме для Росії. Це явище там набуло широкого розголосу, активно обговорюється в медіа, а влада навіть намагається врегулювати його на законодавчому рівні. Саме цю внутрішню російську проблему пропагандисти намагаються штучно перенести в українські реалії.

«Мета цієї інформаційної операції — поляризувати суспільство, спровокувати розкол між військовими і цивільними, демотивувати громадян іти на військову службу», — пояснили в ЦПД.

До слова, Росія запустила ще одну ІПСО — про підготовку ЗСУ «хімічних провокацій» в Ізюмі на 6 — 8 січня, використовуючи тактику «інформаційного алібі» для прикриття власних можливих атак. У ЦПД наголошують, що ворог навмисно прив’язує фейки до православного Різдва, аби посилити емоційний тиск на цивільних.

