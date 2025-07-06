Мобілізація в Україні / © ТСН

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Військово-політичне керівництво Російської Федерації поставило за мету зірвати мобілізацію в Україні і застосовує для цього різні способи.

На цьому наголосив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону.

За його словами, першим способом зриву мобілізації, який використовувала держава-агресорка, була недавня серія терористичних атак на ТЦК, куди завербовані росіянами агенти проносили вибухівку.

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Другий спосіб, як стверджує Саранцев, це теперішні повітряні удари за допомого дронів-камікадзе.

«Удари відбуваються саме в денний час, тобто в робочий час, коли там можуть перебувати люди і персонал, і можуть перебувати відвідувачі», — наголосив він.

Окрім того, зазначив речник Сухопутних військ, держава-агресорка постійно проводить інформаційні атаки, які стосуються діяльності ТЦК та ТСП. За його словами, вони спрямовані як проти військовослужбовців і очільників ТЦК та ТСП, так і проти військового та військово-політичного керівництва країни.

Нагадаємо, Росія посилила повітряні атаки на ТЦК в Україні. Внаслідок влучання дронів у Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці були загиблі та поранені.

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