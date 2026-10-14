Росія засипала Україну ракетами і почала говорити про перемир’я: що видали у Путіна

У Кремлі прокоментували енергетичне перемир’я / © Associated Press

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У Кремлі прокоментували ініціативу Дональда Трампа щодо запровадження енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, ця пропозиція «не була конкретизована».

Про це заявив Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

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Пєсков прокоментував енергетичне перемир’я: що заявив

Пєсков заявив, що у США пропозицію Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я між Україною та РФ не конкретизували.

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Так у Москві відповіли на запитання щодо того, чи свідчать чергові нічні удари по українській енергосистемі про відмову РФ від ініціативи президента США. Попри це, речник Кремля стверджує, що «робота в цьому напрямку триває».

Водночас Міністерство оборони РФ офіційно відзвітувало про чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України в ніч проти 14 жовтня. Там заявили, що атакували об’єкти у Києві, а також у Київській та Харківській областях.

Ворог укотре заявляє, що цивільна енергетична інфраструктура нібито використовується для потреб Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу.

Росіяни заявляють, що атакували такі цивільні об’єкти:

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ТЕЦ-4

ТЕЦ-5

ТЕЦ-6 на Київщині

Трипільську ТЕС

Київську електропідстанцію

Харківську ТЕЦ-5

Зміївську ТЕС

За словами росіян, ці цивільні об’єкти енергетичної інфраструктури «забезпечують електроенергією об’єкти військово-промислового комплексу», а не опалення, воду та світло у домівках українців.

«Зеленський не заслужив»: у Кремлі відкинули перемир’я

Нагадаємо, у Кремлі офіційно відкинули ініціативу президента США Дональда Трампа щодо перемир’я з Україною, заявивши, що Росія не дасть Києву перепочинку та продовжує досягати цілей так званої «спеціальної воєнної операції».

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Володимир Зеленський «не заслужив на перепочинок» і лише намагається використати публічні ініціативи для тимчасової паузи у війні. Він також підкреслив, що Москва не змінювала своїх початкових цілей.

Своєю чергою, речник російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що РФ виступає проти тимчасового припинення вогню та прагне укладення довгострокової мирної угоди на власних умовах.

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