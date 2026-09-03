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Росія засипає Україну реактивними дронами: WP розкрила нову тактику виснаження ППО
Росія нарощує виробництво реактивних безпілотників «Герань-4» і «Герань-5», намагаючись виснажити українську систему протиповітряної оборони.
Росія суттєво наростила використання реактивних безпілотників, які літають майже вдвічі швидше за попередні моделі. Масовані атаки цими БпЛА покликані виснажити українську протиповітряну оборону, що змушує Київ знову адаптуватися до умов високотехнологічної гонки озброєнь.
Про це повідомляє видання The Washington Post.
За словами Президента України Володимира Зеленського, реактивні дрони вже становлять понад половину від усіх безпілотників, які РФ випускає для виснаження українських сил. Лише за чотири дні з майже 1 500 запущених БПЛА близько 800 були саме реактивними.
Варто зазначити, що нові дрони «Герань-4» та «Герань-5», розроблені на основі іранських Shahed, здатні розвивати швидкість до 400 км/год (250 миль/год).
Український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» повідомив, що РФ виготовляє близько 3 000 таких дронів на місяць, а загальні плани агресора сягають 36 000–40 000 одиниць на рік.
За оцінками експертів, реактивні БпЛА становитимуть близько 60% від усього виробництва російських дронів, решта — старші моделі на кшталт «Шахед-136» та «Герань-2».
Як зазначає видання, дефіцит зенітних ракет для систем ППО залишається однією з найвразливіших позицій України. Російські дрони є значно дешевшими у виробництві за ракети, що дозволяє ворогу щоденно застосовувати їх для тиску на українську інфраструктуру та міста.
Україна продовжує закликати міжнародних партнерів, зокрема США, збільшити постачання ракет для систем Patriot, які є єдиним надійним засобом перехоплення російської балістики.
Нагадаємо, у ЗСУ розкрили нову тактику РФ із застосуванням реактивних дронів. Росія застосовує психологічний терор за зразком Другої світової війни, запускаючи реактивні дрони невеликими групами для створення безперервної повітряної тривоги і виснаження населення.