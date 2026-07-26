Росія завдала авіаудару по Херсону: постраждав чоловік

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У неділю, 26 липня, близько 04:30 російські війська завдали авіаційного удару по Дніпровському району Херсона.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Наразі відомо про одного постраждалого. До лікарні доправили 44-річного чоловіка, який, за попередньою інформацією, дістав вибухову травму.

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Медики обстежують потерпілого та надають йому необхідну допомогу.

До лікарні доставили двох людей, яких напередодні ввечері росіяни атакували дроном у Корабельному районі Херсона. 56-річний чоловік та 49-річна жінка отримали вибухові травми та уламкові поранення. Після надання меддопомоги постраждалим призначили амбулаторне лікування.

Орієнтовно о 04:00 у Корабельному районі Херсона через атаку російського дрона постраждали двоє чоловіків. Попередньо, херсонці віком 41 та 70 років дістали мінно-вибухові травми. Потерпілі самостійно звернулися до лікарні. Нині медики проводять обстеження та надають їм допомогу.

До лікарні доставили жителя Приозерного, який вчора ввечері постраждав через атаку російського безпілотника. 44-річного чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненннями голови.

Нагадаємо, що ранішк росіяни вдарили по маршрутці в центрі Херсона: що відомо

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