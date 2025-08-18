Росія завдала балістичного удару по Запоріжжю: з’явилися фото атаки

Балістичні удари по Запоріжжю стали частиною масштабної серії атак на область / © ДСНС

Реклама

Сьогодні, 18 серпня, окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс», — уточнив він

Реклама

На місці влучань виникла пожежа — працюють рятувальники, поліцейські та медики.

За останніми даними, семеро постраждалих.

Наслідки ворожої атаки / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки / © ДСНС

Нагадаємо, близько 9-ї години ранку в Запорізькій області пролунала повітряна тривога. Згодом Іван Федоров попередив про загрозу балістичного удару. О 9:03 він повідомив про перші вибухи, а невдовзі про повторні удари РФ по місту. Спочатку повідомляли про двох поранених, однак згодом цифра зросла до чотирьох.

Наслідки ворожої атаки / © ДСНС

На атаку по Запоріжжю відреагував також очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Реклама

«Запоріжжя. Також удар балістикою росіян по нашому місту. Саме тому Путін і не хоче припиняти вогонь — йому подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну. Поки не бачимо цього бажання», — написав Єрмак.

У ДСНС повідомили, що виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі.