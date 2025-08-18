- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 240
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія завдала балістичного удару по Запоріжжю: з’явилися фото атаки
Росіяни вдарили балістикою по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Є поранені та руйнування.
Сьогодні, 18 серпня, окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс», — уточнив він
На місці влучань виникла пожежа — працюють рятувальники, поліцейські та медики.
За останніми даними, семеро постраждалих.
Нагадаємо, близько 9-ї години ранку в Запорізькій області пролунала повітряна тривога. Згодом Іван Федоров попередив про загрозу балістичного удару. О 9:03 він повідомив про перші вибухи, а невдовзі про повторні удари РФ по місту. Спочатку повідомляли про двох поранених, однак згодом цифра зросла до чотирьох.
На атаку по Запоріжжю відреагував також очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Запоріжжя. Також удар балістикою росіян по нашому місту. Саме тому Путін і не хоче припиняти вогонь — йому подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну. Поки не бачимо цього бажання», — написав Єрмак.
У ДСНС повідомили, що виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі.