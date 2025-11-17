Росія завдала двох ракетних ударів по центру Балаклії: є руйнування та загиблі

Балаклія / © фото з соцмереж

Увечері 17 листопада по центру міста Балаклія Харківської області було завдано два ракетних удари.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

За його словами, влучання сталися безпосередньо поруч із багатоквартирними житловими будинками. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

На місцях ударів працюють усі служби оперативного реагування. Рятувальники, медики та комунальні бригади ліквідовують наслідки атаки та перевіряють територію на наявність можливих руйнувань і загроз.

Оновлено: за попередньою інформацією, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей отримали поранення, серед них 14-річна дівчинка.

Раніше на Харківщині росіяни вгатили КАБом.

Внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро осіб.