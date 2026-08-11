Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю: пошкоджені будинки, спалахнули пожежі

Ракета / © ТСН.ua

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У Запоріжжі внаслідок російської комбінованої атаки пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, у місті виникли пожежі та зафіксовано знеструмлення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За його словами, це попередні наслідки російського комбінованого удару по Запоріжжю.

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«Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, є знеструмлення, виникли пожежі», — повідомив Федоров.

На місцях ударів уже працюють екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Щонайменше дві людини поранені внаслідок масованої атаки на Запоріжжя.

Російські ракети та авіабомби ударили по обласному центру. Поранень дістали двоє людей.

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Інформація про наслідки атаки продовжує надходити.Раніше у Запоріжжі лунали вибухи на тлі повітряної тривоги та повідомлень про російську атаку.

Нагадаємо, що у Києві пролунали вибухи: столиця перебувала під атакою балістики

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