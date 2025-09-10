- Дата публікації
Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні: де лунали вибухи
Ворог атакував Україну з різних напрямків ракетами та ударними БпЛА.
Росія завдала масованого ракетного удару по Україні вранці 10 вересня.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Зазначається, що крилаті ракети заходили у повітряний простір України через Чернігівську, Сумську, Харківську та Миколаївську області.
Вибухи пролунали на Житомирщині, Вінниччині, Львівщині та Івано-Франківщині та Київщині.
Ворог запускав ракети з літаків стратегічної авіації Ту-95МС і Ту-160, а також з морських носіїв у акваторії Чорного моря.
Крім того, ворог протягом ночі атакував Україну великою кількістю ударних БпЛА. Зокрема дрони атакували Київ, Львів, Рівне, Луцьк, Вінницю, та інші регіони України.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 10 вересня у Львові та Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що У Росії в ніч проти 10 вересня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.