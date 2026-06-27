ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
966
Час на прочитання
1 хв

Росія завдала масованого удару по об’єктах Нафтогазу: пошкодження у двох областях

Ворог застосував проти об’єктів Нафтогазу балістичні ракети та ударні безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Пожежа

Пожежа / © НАК "Нафтогаз України"

Російські війська за останні два дні завдали серії ударів по виробничих потужностях НАК «Нафтогаз України» в Полтавській та Харківській областях. Для атак окупанти використали щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні безпілотники.

Про це повідомила НАК «Нафтогаз України».

Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування. Крім того, під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів був пошкоджений вахтовий автобус.

«На щастя, люди не постраждали. Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки. Завдяки системно вжитим заходам безпеки обійшлося без постраждалих серед наших колег», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нагадаємо, в суботу, 27 червня, російська армія атакувала Суми. В обласному центрі сталися вибухи, є влучання.

Також російські окупанти у ніч проти 27 червня здійснили масований наліт дронами на Сумську область. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у приватний сектор та об’єкти інфраструктури, є постраждалі та відключення світла.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
966
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie