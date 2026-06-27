Росія завдала масованого удару по об’єктах Нафтогазу: пошкодження у двох областях

Пожежа / © НАК "Нафтогаз України"

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Російські війська за останні два дні завдали серії ударів по виробничих потужностях НАК «Нафтогаз України» в Полтавській та Харківській областях. Для атак окупанти використали щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні безпілотники.

Про це повідомила НАК «Нафтогаз України».

Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування. Крім того, під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів був пошкоджений вахтовий автобус.

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«На щастя, люди не постраждали. Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки. Завдяки системно вжитим заходам безпеки обійшлося без постраждалих серед наших колег», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нагадаємо, в суботу, 27 червня, російська армія атакувала Суми. В обласному центрі сталися вибухи, є влучання.

Також російські окупанти у ніч проти 27 червня здійснили масований наліт дронами на Сумську область. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у приватний сектор та об’єкти інфраструктури, є постраждалі та відключення світла.

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