Росія завдала масштабного удару по Україні: Зеленський розповів деталі

Росіяни завдали масованого удару по Україні / © ДСНС

В ніч проти 20 січня ворог завдав масованого удару, у якому активно застосовував балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони. Під російською атакою опинилися Київ і Київська область, Вінниччина, Дніпропетровщина, Одещина, Запорізька, Полтавська, Сумська області та інші регіони. На місцях працюють ремонтні бригади, підрозділи ДСНС і всі необхідні служби.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що під час удару Росія випустила значну кількість балістичних і крилатих ракет, а також понад 300 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили велику частину повітряних цілей. Президент зазначив, що за добу до атаки Україна отримала необхідні ракети для систем ППО, що суттєво посилило захист.

«Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для „петріотів“, для „насамсів“, для інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи — працювати, щоб в України було достатньо засобів ППО. І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО — це реальний захист життя людей», — підкреслив глава держави.

Окремо Зеленський звернув увагу на складну ситуацію в енергетиці. Для уточнення наслідків атаки та визначення необхідних ресурсів для відновлення електропостачання, тепла й води буде проведено спеціальний енергетичний селектор. Найважча ситуація наразі у Києві, де значна кількість житлових будинків залишилася без опалення.

«Важливо, щоб світ про це не мовчав. Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей. Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній — усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію», — додав президент.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росіяни продовжують вести геноцидну війну проти мирного населення України, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі під час сильних морозів. Дипломат наголосив, що Україні «потрібна термінова додаткова енергетична допомога, протиповітряна оборона та перехоплювачі, а також санкційний тиск на Москву».