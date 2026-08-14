Росія завдала нового удару по Запоріжжю: постраждала 5-річна дитина

РФ атакувала Запоріжжя / © Associated Press

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Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району увечері, 13 серпня.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Він заявив, що ворожий удар прийшовся по проїжджій частині поруч з автомобілем.

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«Постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина», — заявив Федоров і додав, що наразі медики надають всю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали авіаудару по житлових районах Краматорська унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще понад десять дістали поранення.

Ми раніше інформували, що Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України.

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