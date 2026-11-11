Росія завдала подвійного ракетного удару по великому обласному центру: подробиці

Росія атакувала Харків / © Getty Images

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У ніч проти середи, 11 листопада, російські війська здійснили подвійний ракетний удар по Харкову.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, російська армія завдала двох ракетних ударів по місту, обравши цілями райони на різних частинах Харкова.

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«Ворог завдав подвійного ракетного удару по місту — під атакою опинилися Індустріальний та Салтівський райони», — написав Терехов.

Мер додав, що відповідні служби з’ясовують наслідки обстрілу. Інші подробиці щодо можливих руйнувань і постраждалих поки не повідомлялися.

Раніше повідомлялося, що у Харкові внаслідок удару ворожого дрона поранено дворічного хлопчика. Дитина в реанімації.

Ми раніше інформували, що у Харкові кількість постраждалих внаслідок російського удару по медичному закладу в Немишлянському районі зросла до 73 людей.

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