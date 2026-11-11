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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія завдала подвійного ракетного удару по великому обласному центру: подробиці

Під обстрілом опинилися Індустріальний і Салтівський райони міста.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків / © Getty Images

У ніч проти середи, 11 листопада, російські війська здійснили подвійний ракетний удар по Харкову.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, російська армія завдала двох ракетних ударів по місту, обравши цілями райони на різних частинах Харкова.

«Ворог завдав подвійного ракетного удару по місту — під атакою опинилися Індустріальний та Салтівський райони», — написав Терехов.

Мер додав, що відповідні служби з’ясовують наслідки обстрілу. Інші подробиці щодо можливих руйнувань і постраждалих поки не повідомлялися.

Раніше повідомлялося, що у Харкові внаслідок удару ворожого дрона поранено дворічного хлопчика. Дитина в реанімації.

Ми раніше інформували, що у Харкові кількість постраждалих внаслідок російського удару по медичному закладу в Немишлянському районі зросла до 73 людей.

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