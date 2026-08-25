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Росія завдала подвійного удару по відділенню "Укрпошти": що буде з посилками
Російська армія двічі завдала удару по відділенню «Укрпошти» у Мені на Чернігівщині, однак у компанії запевнили, що працівники не постраждали, а всі пошкоджені чи втрачені посилки будуть повністю компенсовані.
Російські війська двічі атакували відділення «Укрпошти» та точку базування пересувних відділень у місті Мена на Чернігівщині, які обслуговували навколишні села району.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів ніхто з працівників та цивільних не постраждав. Одразу після атаки начальниця відділення разом із рятувальниками та поліцією прибула на місце події о 12-й годині ночі, щоб евакуювати та зберегти цінні речі.
Наразі на місці влучань працюють підрозділи ДСНС та регіональна команда «Укрпошти», яка розробляє план для швидкого відновлення роботи та відкриття відділення на новій локації.
Окремо очільник компанії запевнив клієнтів щодо долі їхніх відправлень — усі посилки, які були пошкоджені або втрачені внаслідок російської атаки, компанія обов’язково відшкодує.
«Усі посилки, які були пошкоджені чи втрачені внаслідок атаки, обов’язково компенсуємо», — написав гендиректор «Укрпошти».
Окрім Чернігівщини, під ударом окупантів опинилося й відділення «Укрпошти» у Краматорську. Оскільки приміщення завчасно зачинили, серед працівників та відвідувачів жертв немає. У місті вже розпочинають ремонтні та відновлювальні роботи.
Нагадаємо, 6 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по підрозділах «Укрпошти» у Павлограді Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули дві працівниці, а сортувальне депо було повністю зруйноване.