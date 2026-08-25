Росія завдала подвійного удару по відділенню "Укрпошти": що буде з посилками

Будівля «Укрпошти» після удару РФ у місті Мена на Чернігівщині / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

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Російські війська двічі атакували відділення «Укрпошти» та точку базування пересувних відділень у місті Мена на Чернігівщині, які обслуговували навколишні села району.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

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За його словами, внаслідок ворожих обстрілів ніхто з працівників та цивільних не постраждав. Одразу після атаки начальниця відділення разом із рятувальниками та поліцією прибула на місце події о 12-й годині ночі, щоб евакуювати та зберегти цінні речі.

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Наразі на місці влучань працюють підрозділи ДСНС та регіональна команда «Укрпошти», яка розробляє план для швидкого відновлення роботи та відкриття відділення на новій локації.

Будівля «Укрпошти» після удару РФ у місті Мена на Чернігівщині / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Окремо очільник компанії запевнив клієнтів щодо долі їхніх відправлень — усі посилки, які були пошкоджені або втрачені внаслідок російської атаки, компанія обов’язково відшкодує.

«Усі посилки, які були пошкоджені чи втрачені внаслідок атаки, обов’язково компенсуємо», — написав гендиректор «Укрпошти».

Дата публікації 14:40, 25.08.26 Кількість переглядів 9 Росія двома ударами знищила відділення «Укрпошти» на Чернігівщині

Окрім Чернігівщини, під ударом окупантів опинилося й відділення «Укрпошти» у Краматорську. Оскільки приміщення завчасно зачинили, серед працівників та відвідувачів жертв немає. У місті вже розпочинають ремонтні та відновлювальні роботи.

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Нагадаємо, 6 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по підрозділах «Укрпошти» у Павлограді Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули дві працівниці, а сортувальне депо було повністю зруйноване.

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