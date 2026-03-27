ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
1 хв

Росія завдала ракетного удару по багатоквартирному будинку у Харкові: є поранені — Терехов

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у місті.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворог атакував Харків / © Getty Images

Російські загарбники в ніч проти 27 березня завдали удару по Харкову, в результаті чого є поранені.

Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.

«Зафіксовано удар ракетою по Київському району, є поранені», — йдеться у повідомленні.

Пізніше він уточнив, що відбулося влучання ворожої ракети у багатоквартирний будинок.

Перед вибухами у місті Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників для Харкова.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав удару по Харкову, в результаті чого було зафіксовано влучання «Шахеда» поблизу будівлі ресторану і житлових будинків.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie