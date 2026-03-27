Ворог атакував Харків / © Getty Images

Російські загарбники в ніч проти 27 березня завдали удару по Харкову, в результаті чого є поранені.

Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.

«Зафіксовано удар ракетою по Київському району, є поранені», — йдеться у повідомленні.

Пізніше він уточнив, що відбулося влучання ворожої ракети у багатоквартирний будинок.

Перед вибухами у місті Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників для Харкова.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав удару по Харкову, в результаті чого було зафіксовано влучання «Шахеда» поблизу будівлі ресторану і житлових будинків.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.