Росія завдала ракетного удару по багатоквартирному будинку у Харкові: є поранені — Терехов
Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у місті.
Російські загарбники в ніч проти 27 березня завдали удару по Харкову, в результаті чого є поранені.
Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.
«Зафіксовано удар ракетою по Київському району, є поранені», — йдеться у повідомленні.
Пізніше він уточнив, що відбулося влучання ворожої ракети у багатоквартирний будинок.
Перед вибухами у місті Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників для Харкова.
Раніше повідомлялося, що ворог завдав удару по Харкову, в результаті чого було зафіксовано влучання «Шахеда» поблизу будівлі ресторану і житлових будинків.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.