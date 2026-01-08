Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: є руйнування та постраждалі

Росія завдала ракетного удару / © Дніпропетровська ОДА

Через чергову ворожу атаку та спричинений нею блекаут у Кривому Розі фіксуються збої в роботі насосних станцій, що негативно впливає на стабільність водопостачання в місті. Наразі відомо про 13 постраждалих.

Про це повідомили у «Кривбасводоканал».

«Водночас повторні обстріли та постійна загроза безпеці ускладнюють проведення робіт і вимагають максимальної зосередженості та обережності з боку персоналу. Просимо мешканців поставитися до ситуації з розумінням і спокоєм», — зазначили у піпрємстві.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської ОДА. Владислав Гайваненко, у місті зафіксовані значні руйнування.

«Серед постраждалих — дитина. 57-річний чоловік у важкому стані. Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура», — зазначив Владислав Гайваненко.

Окрім Кривого Рогу, протягом дня ворог атакував і інші райони Дніпропетровської області:

Кам’янський район зазнав удару безпілотними літальними апаратами. Деталі пошкоджень інфраструктури уточнюються. Нікопольщина була обстріляна з артилерії, а також атакована FPV-дронами. Ударів зазнали Нікополь, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Там понівечено п’ятиповерховий та три приватні будинки, господарська споруда, автомобіль та лінія електропередач. Синельниківський район. На Васильківську громаду російська армія спрямувала БпЛА, що спричинило пожежу. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та три легкових автомобілі.

Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул кількість поранених внаслідок вечірньої ракетної атаки на Кривий Ріг збільшилася до десяти людей.

«Один чоловік украй важкий, в операційній, із відірваною вибухом ногою», — повідомив Вілкул.

Зазначає, у місті оперативно розгортають штаб допомоги постраждалим. Через загрозу повторних ударів та триваючу повітряну тривогу точну адресу штабу не розголошують з міркувань безпеки. Мешканці можуть дізнатися місце розташування пункту допомоги у працівників поліції або комунальних служб, які працюють на місці.

Станом на 19:50, Владислав Гайваненко уточнив, що кількість потерпілих збільшилась до 13 осіб.

«У лікарнях 9 людей, серед них хлопці 7 та 16 років. Один чоловік залишається у вкрай тяжкому стані. Пошкоджені майже півтора десятка багатоквартирних будинків, автівки», — зауважив Гайваненко.

Постраждалі у Кривому Розі. / © соцмережі

Нагадаємо, 7 січня, російські окупаційні війська знову здійснили масовану атаку на Кривий Ріг. Відомо про трьох постраждалих.

А 6 січня у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російська армія завдала удару по місту.