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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія завдала ракетного удару по Одещині

Ворог атакував регіон щонайменше чотирма керованими авіаційними ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Одещину

Ворог атакував Одещину / © Getty Images

Російські загарбники в ніч проти 18 липня обстріляли Одеську область керованими авіаційними ракетами.

Про це інформують Повітряні сили.

«Ракети в акваторії Чорного моря, в напрямку Одещини», — йдеться у повідомленні.

Пізніше військові заявили, що ракети були направлені на Південне.

За інформацією моніторингових каналів, ворог атакував щонайменше чотирма ракетами.

Раніше повідомлялося, що Росія вже накопичила необхідний запас ракет, підготувала авіацію та екіпажі для нового масштабного обстрілу України і готова до удару.

Ми раніше інформували, що ракета російської армії рознесла житловий будинок в Хаджибейському районі Одеси.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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