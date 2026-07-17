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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
312
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1 хв

Росія завдала ракетного удару по Одесі

Ворог атакував інфраструктуру одеського порту.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Одесу

Ворог атакував Одесу / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 17 липня завдали ракетного удару по Одесі.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог атакував Одесу керованими авіаційними ракетами.

Моніторингові канали проінформували, що ворог завдавав ударі по портовій інфраструктурі.

Офіційної інформації щодо наслідків атаки наразі немає.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки по Одесі загинули щонайменше дві людини.

Ми раніше інформували, що посеред дня 16 липня в Одесі сталося кілька гучних вибухів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
312
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