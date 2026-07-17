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Росія завдала ракетного удару по Одесі
Ворог атакував інфраструктуру одеського порту.
Російські загарбники в ніч проти 17 липня завдали ракетного удару по Одесі.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворог атакував Одесу керованими авіаційними ракетами.
Моніторингові канали проінформували, що ворог завдавав ударі по портовій інфраструктурі.
Офіційної інформації щодо наслідків атаки наразі немає.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки по Одесі загинули щонайменше дві людини.
Ми раніше інформували, що посеред дня 16 липня в Одесі сталося кілька гучних вибухів.
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