Росія завдала ракетного удару по цивільному судну: перші подробиці (фото)

Удар по цивільному судну / © Facebook/ВМС ЗС України

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Російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство, завдавши ракетного удару по іноземному суховантажу GOLDEN LEO, який перевозив зерно. Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, ще п’ятьох членів екіпажу розшукують.

Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

За інформацією ВМС, російські окупанти випустили по судну три крилаті ракети Х-59/Х-69.

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На момент атаки суховантаж GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау, що належить турецькому власнику, виходив із зони бойових дій із вантажем збіжжя.

© Facebook/ВМС ЗС України

«Російські окупанти завдали удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO… яке у момент атаки рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя», — йдеться у повідомленні.

За даними військових моряків, ракети влучили в район правого борту надбудови, після чого на судні виникла пожежа.

© Facebook/ВМС ЗС України

«Внаслідок удару загинуло 5 людей. Доля ще 5 членів екіпажу не відома, тривають пошуки. Технічний стан судна уточнюється», — зазначили у ВМС.

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© Facebook/ВМС ЗС України

До рятувальної операції були залучені підрозділи Військово-Морських сил ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. Станом на 20:30 восьмеро членів екіпажу евакуювали та доставили до однієї з лікарень Одеси.

У ВМС наголосили, що удар був завданий по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, яке не становило жодної воєнної загрози.

«Це черговий цілеспрямований удар Росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права», — заявили у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок атаки Росії було пошкоджене і втратило хід суховантажне судно Venturo.

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Згодом морські прикордонники врятували громадянина Філіппін, який опинився у відкритому морі після атаки російського дрона на суховантажне судно Venturo.

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