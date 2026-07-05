Удар по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російська армія вранці завдала щонайменше п'яти ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, під ударом опинилися житлова забудова та об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, автостоянку, а також критичну інфраструктуру міста.

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Найбільших руйнувань зазнала багатоповерхівка — вибухом зруйновано стіну будинку з першого по п'ятий поверх. Також вибито вікна та пошкоджено припарковані поруч автомобілі.

За попередніми даними, поранення дістали троє людей, серед них одна дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань і стан постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі авіабомба влучила в дитсадок

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