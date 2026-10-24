Наслідки удару по Синельниковому / © Олександр Ганжа

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Російські війська атакували безпілотником місто Синельникове на Дніпропетровщині, влучивши у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок удару загинули щонайменше троє людей, ще восьмеро дістали поранення. На четвертому поверсі будинку спалахнула пожежа.

Про це повідомив увечері 24 жовтня начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

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За словами Ганжі, внаслідок російської атаки пошкоджено не лише житловий будинок, а й магазин та автомобілі.

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Серед постраждалих — 11-річна дівчинка. Усі поранені перебувають у лікарні. Стан 50-річної жінки та 70-річного чоловіка медики оцінюють як тяжкий.

«Троє людей загинули, щонайменше восьмеро дістали поранень. Росіяни вдарили безпілотником по Синельниковому», — написав очільник ОВА.

Інформацію про наслідки російського удару уточнюють.

Нагадаємо, цього ж дня, 24 жовтня, російський безпілотник атакував великий торговельний центр в Основ’янському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа.

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