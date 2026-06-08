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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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275
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Росія завдала удар по одному з міст на Донеччині: багато поранених (фото)

У понеділок опівдні росіяни скинули на Слов’янськ три авіабомби.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Атака на Слов’янськ

Атака на Слов’янськ / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росія завдала удар по Слов’янську на Донеччині в понеділок, 8 червня. Щонайменше семеро людей поранені внаслідок атаки.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

«Серед поранених — 17-річна дівчина. Всім постраждалим надаємо необхідну медичну допомогу», — написав посадовець.

У понеділок опівдні росіяни скинули на місто три авіабомби.

Пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки та приватні будинки.

Атака на Слов’янськ / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Атака на Слов’янськ / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Атака на Слов’янськ / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Атака на Слов’янськ / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Атака на Слов’янськ / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Атака на Слов’янськ / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

«Остаточні наслідки цього удару встановлюємо. Росіяни несуть лише горе й руїни. Це єдине, на що здатна ця країна-терорист», — підсумував Філашкін.

Нагадаємо, 7 червня російські війська продовжили наступальні операції на Слов’янському напрямку. Водночас українські війська контратакували в цьому районі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
275
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