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Росія завдала удар по одному з міст на Донеччині: багато поранених (фото)
У понеділок опівдні росіяни скинули на Слов’янськ три авіабомби.
Росія завдала удар по Слов’янську на Донеччині в понеділок, 8 червня. Щонайменше семеро людей поранені внаслідок атаки.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.
«Серед поранених — 17-річна дівчина. Всім постраждалим надаємо необхідну медичну допомогу», — написав посадовець.
У понеділок опівдні росіяни скинули на місто три авіабомби.
Пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки та приватні будинки.
«Остаточні наслідки цього удару встановлюємо. Росіяни несуть лише горе й руїни. Це єдине, на що здатна ця країна-терорист», — підсумував Філашкін.
Нагадаємо, 7 червня російські війська продовжили наступальні операції на Слов’янському напрямку. Водночас українські війська контратакували в цьому районі.